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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Deniz Türüç ısrarı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 8+3 kuralına göre yerli yelpazesini çeşitlendirmek isteyen siyah-beyazlıların son olarak 30 yaşındaki hücum oyuncusu Deniz Türüç'ün transferi için bastırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Deniz Türüç ısrarı!

Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren yönetim yerli-yabancı birçok isimle görüşüyor. Deneyimli hocanın yerli yelpazesini genişletmek için istediği isimlerden Tayfur Bingöl ile anlaşma sağlanmıştı. Şimdi diğeri Deniz Türüç için de Başakşehir ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Takas pazarlıklarından olumlu sonuç çıkmadı. Beşiktaş kontrat yılında oyuncunun bonservisi için maksimum 600 bin euro düşünüyor. Artık top Başakşehir'de. Ya bu rakamı kabul edecekler ya da sezon sonu bedavaya ayrılacak.

HEM ŞUTÖR HEM PASÖR

Siyah-beyazlıların renklerine bağlamak için uğraştığı Deniz Türüç kariyerinde Twente, De Graafschap, Fenerbahçe, Go Ahead Eagles, Kayserispor ve Başakşehir'de oynadı. 407 mücadelede 62 defa fileleri havalandırdı. 50 de asist yaptı. Saha içinde problem çözücü bir oyuncu. Şenol Güneş de onu takımında görmek istiyor. Deniz Türüç önceki gün katıldığı bir programda "Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Şenol Güneş ile Milli Takım'da çalıştım. Beşiktaş büyük bir camia" ifadelerini kullanmıştı. Kartal'ın önünde 4 gün daha bulunuyor

ÇOK İSTEKLİ

Deniz Türüç 30 yaşına bastı ve kariyerinin bu döneminde bir kez daha Türkiye'nin Dört Büyüğünden birine gitme ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

Tecrübeli kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Kartal ile Başakşehir'in bir an önce anlaşmasını bekliyor.

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