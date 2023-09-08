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Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Son dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan üst üste hamleler geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Öte yandan Kara-Kartal'da bir oyuncunun da takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig ekibi transfer için devrede. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:17
Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı sürüyor.

Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim son aşamaya geldi.

Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de isteği üzerine 2 oyuncu ile sözleşme yenileyecek.

Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Ancak takımdan bazı isimlerin ayrılması söz konusu.

Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Siyah-beyazlılarda performansıyla teknik heyetin gözünden düşen isimlerden olan Umut Meraş için Süper Lig ekibi Samsunspor devreye girdi.

Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladı.

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