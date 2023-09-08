Beşiktaş'ta 2 imza 1 ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı sürüyor.
Beşiktaş'ta iç transfer harekatı sürüyor.
Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim son aşamaya geldi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de isteği üzerine 2 oyuncu ile sözleşme yenileyecek.
Ancak takımdan bazı isimlerin ayrılması söz konusu.
Siyah-beyazlılarda performansıyla teknik heyetin gözünden düşen isimlerden olan Umut Meraş için Süper Lig ekibi Samsunspor devreye girdi.
Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladı.
Samsunspor tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.
Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
Ayrıca transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.