Menajerler Beşiktaş'a Aleksey Miranchuk'u önerdi! Transferde rota İtalya

Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Takvim'de yer alan habere göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda 10 numara mevkisi için futbolcu bakan Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından Atalanta forması giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk teklif edildi. Bergamo ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan yıldız orta sahayı Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'e sunduğu ve hocadan gelecek yanıta göre bu oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu ilk olarak kiralamayı düşündüğü de ifade ediliyor. Atalanta teknik direktörü Gasperi'nin tercih etmediği oyuncu geçen sezonu Torino'da geçirmişti. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Torino formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 6 asiste imza atmıştı. 2020'de Lokomotif Moskova'dan 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha Mavi- Siyahlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Rusya ile de 41 maça çıkan futbolcu 6 kez ağları sarstı.

İLK HEDEF KİRALAMAK

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 328 maça çıkan Miranchuk, bu karşılaşmalarda 59 gol, 58 asitlik performans sergileyerek 117 gole katkıda bulundu.