Haberler Beşiktaş Greenwood atağı

Greenwood atağı

Mirror’un haberine göre Beşiktaş, M. United’ın kanat-forveti Mason Greenwood’u radarına aldı. 21 yaşındaki yıldızın 6 aylık kiralanması gündemde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Greenwood atağı

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-Beyazlı takım, Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood'u radarına aldı. Mirror'un haberine göre Beşiktaş, Premier Lig devi Manchester United ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Şenol Güneş'in çok sıcak bakmamasına rağmen Beşiktaş'ın Manchester United'ın sorunlu oyuncusu Mason Greenwood'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ahmet Nur Çebi yönetimi ilk etapta Mason Greenwood'u 6 aylığına kiralamak istiyor. M. United, 21 Ağustos'tan bu yana Greenwood'a kulüp arayışını sürdürüyor. Kırmızı Şeytanlar, genç futbolcu ile anlaşma sağlandığını ve takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kariyerinde 176 maça çıkan Mason Greenwood, 79 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu 24 defa da asist yaptı. Manchester United altyapısından yetişen 2001 doğumlu Greenwood, 2019'da A takıma yükselirken başka hiçbir takımın formasını giymedi.

İNGİLİZLER ONU YALNIZ BIRAKMAZ

Siyah-beyazlıların radarına giren Mason Greenwood için Goal'de çıkan haber yorumda şu ifadeler kullanıldı:

İnsanlar Türkiye'nin Greenwood için kolay bir çıkış yolu olduğunu düşünüyor çünkü kendisi kariyerini kamuoyunun gözünden uzakta sürdürebilecek.

Nereye giderse gitsin, gidişatını takip etmek için İngiltere'den muhabirler gelecektir, bundan eminiz.

Kısa bir kiralama cazip geliyor. İşler ters giderse hızla Manchester'a dönecek. Eğer İstanbul'a gelip hemen gol atarsa yuhalamalar çabuk biter.

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