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Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Newcastle United'ın kaptanı saldırıya uğradı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan, Newcasle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles, gece kulübü çıkışında saldırıya uğradı. Tecrübeli futbolcu saldırı sırasında darp edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:50
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Newcastle United'ın kaptanı saldırıya uğradı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürürken, transfer etmek istediği oyuncuyla ilgili flaş bir olay yaşandı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız isim saldırıya uğradı.

SKANDAL SALDIRI

The Sun'da yer alan habere göre Jamaal Lascelles ve yanındaki arkadaşları gece kulübü çıkışı bir grubun saldırısına uğradı. Lascelles, saldırganların kendisini 'silahla vurmakla' tehdit etmesinin ardından kavganın ortasında kaldı ve darp edildi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bir görgü tanığı Lascelles'in yanındaki isimlerden birisinin yere düştüğünü ve saldırganlar tarafından yüzüne tekme atılmasının ardından bilincini kay bettiğini dile getirdi.

KARDEŞİ YARALANDI

Saldırı sırasında Lascelles'in kardeşinin yaralandığı belirtilirken arkadaşının ise bilincini kaybederek bayıldığı aktarıldı. Jamaal Lascelles'in olay boyunca meşru müdafaa amaçlı hareket ettiğini ve kardeşini korumaya çalıştığını belirtiyor.

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