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Beşiktaş'ın Dinamo Kiev hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Siyah beyazlılar, zorlu maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 21:05
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek

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