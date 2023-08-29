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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev'i konuk edecek. İlk maçı 3-2 kazanan Kartal, sahasında tur atlamak ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve eksikler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:10
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? | Konferans Ligi

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş ile Dinamo Kiev play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

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