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Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden, 90+4'teki golle 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 08:57
Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – HOŞ GELDİNİZ

Dinamo Kiev dinamik, birbirleriyle çok iyi yardımlaşan oyunculardan oluşan homojen yapıya sahip dengeli bir takım. Beşiktaş'ı panikletmek ve erken gol atmak adına ilk düdükle birlikte önde basan bir Dinamo Kiev izledik. Bu dönemde Beşiktaş bir türlü oyun kuramadı ve pozisyonlar verdi. İlk yarının son çeyreğinde ise Lucescu'nun öğrencileri yorulurken Beşiktaş kontrolü ele aldı. Orta sahada toparlanan, iki kanattan bindirmeler yapan Kartal, Aboubakar'ın penaltısıyla öne geçti. İkinci yarı benzer bir havada başladı. Savunmanın bir anlık boşluğunda Shaparenko ceza sahası çizgisi üzerinden klasını konuşturup eşitliği sağladı. Buna rağmen Masuaku çıkana kadar Beşiktaş oyuna hakim olan taraftı ve Colley'le ikinci golü de buldu.

Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Savunmanın soluna Umut girince o bölgede bir çok artçı sarsıntı oldu. Dinamo Kiev bu bölgeden bindirdi ve baskıyı arttırıp tekrar eşitliği sağladı. İstediği zaman gol atabilen ama istese de, istemese de kolay gol yiyen bir Beşiktaş izledik. Cenk Tosun girip, Rashica sağ kanadı etkili kullanınca manzara tekrar lehimize değişti.

Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tam maç bitti derken, Rashica rakibini yatırdı, kaldırdı ve Bahtiyar da maçı bitiren golü attı. Gedson'un insan üstü gayretini, Aboubakar'ın hiçbir maçı boş geçmeyişini, Cenk Tosun'un dönüşünü, Rashica'ın kendine gelişini kutlamalı Beşiktaşlılar. Tur kapısı ardına kadar açık ama dahası yenilerle eskiler yavaş yavaş uyum sağlamaya başladılar. Bu çok önemli. Kartal yüksekten uçmaya hazır gibi.

Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – BAHTİYAR OL BEŞİKTAŞ'IM

Hepimizin yakından tanıdığı, Lucescu savaş koşullarında genç oyunculardan kurulu çok koşan, sıfır yabancısız, pırıl pırıl bir takım kurmuş. Romanya tarihinin en sıcak günlerinde Beşiktaş'ın avantajlı bir sonuçla turu kolaylamasına alkış tutalım. Beşiktaş maça temkinli başlarken, dakikalar ilerledikçe Gedson önderliğinde oyunda üstünlüğünü hissettirdi. Gedson bu sezon hemen hemen her maçta olduğu gibi sahanın yıldızıydı. Amir ile Salih de barikatı kurup oyunu rakip sahaya yıkmasıyla, dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın golünü bekler olduk. Beşiktaş'ın büyük gücü Aboubakar dün de çok istekliydi. Penaltı vuruşunda da klasına yakışır bir gol attı.

Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılar üç kez öne geçerken savunmadaki kademe hataları maçı riske soktu. Özellikle de Amartey sanki maçta değildi. Es geçmeyeyim; Colley'in Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golünde, bizim hakemler olmayınca gol de iptal olmadı. Kulakların çınlasın TFF! Maçın son dakikalarında oyuna giren Cenk'in hırsı değerini gösteriyordu. Rashica'nin 90+4'te klasını gösterip harika bir çalımla Bahtiyar Zaynutdinov'a gol pasını servis etmesi maçın en güzel anıydı. Yeni transferlerin galibiyet getiren goldeki imzaları Beşiktaşlıları 'Bahtiyar' etti. Savunmaya transfer olmazsa olmaz görüşümü tekrar ediyorum. Ah bir de Tayyip Talha bir an önce dönse, ne de güzel olacak.

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