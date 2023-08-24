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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu! "İki maçı kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:31
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu! "İki maçı kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar turun ilk maçında deplasmanda sahaya çıkıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ;

Şenol Güneş:Avantajlı bir skorla her iki maçı kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Oyuncularımız hazır ve elinden geleni yapacaklar. Zor maç ama bu zorluğu aşacak kalitede oyuncularımız var.

Kendi oyunumuzu oynayacağız. Umarım düşündüğümüz her şey sahada gerçekleşir. Yetenekli oyuncularımız var. İstekleri işimizi kolaylaştırır. Maçın zorlukları olacaktır. Önemli olan o zorlukları aşmak ve buradan avantajlı bir skorla ayrılmak.

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