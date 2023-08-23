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Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar maç için Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:54
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı Romanya'nın Bükreş kentine geldi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Dinamo Kiev maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Romanya'nın Bükreş kentine yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Daha sonra havalimanından ayrılan kafile, konaklayacağı otele giriş yaptı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, bugün saat 20.00'de müsabakanın oynanacağı Bükreş Giuleşti Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Antrenman öncesi saat 19.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

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