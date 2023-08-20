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Udinese 0-3 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:21
Udinese 0-3 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Juventus, 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada Dusan Vlahovic ve ilk yarının uzatma dakikalarında Adrien Rabiot'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde geçti.

Juventus'ta forma giyen 21 yaş altı milli oyuncu Kenan Yıldız, 85. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maç da 3-0 sona erdi.

Günün diğer maçında Lazio, deplasmanda Lecce'ye 2-1 yenildi.

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