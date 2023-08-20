Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley ve Chamberlain, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Kadir Sağlam kritik maçta düdük çalacak. İki takım da 3 puan almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 20:40
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Pendikspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak. Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan, A. Osman, Halil, Görkem, Thuram.

DİĞER
Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı
Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Orban ile bir araya geldi: Ticarette 6 milyar dolar hedefi, ikili ilişkiler, İsveç ve NATO...
Şenol Güneş: Bugün farklı bir oyun olacak!
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş: Bugün farklı bir oyun olacak!
Beşiktaş - Pendikspor | 11'ler belli oldu
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Başakşehir'i mağlup etti Karagümrük Başakşehir'i mağlup etti 21:12
Türkiye - Hırvatistan | CANLI Türkiye - Hırvatistan | CANLI 21:07
Chelsea West Ham deplasmanında kayıp! Chelsea West Ham deplasmanında kayıp! 20:39
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu 19:49
Hollanda'dan F.Bahçe'yi ilgilendiren karar! Hollanda'dan F.Bahçe'yi ilgilendiren karar! 19:34
F.Bahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama! 19:11
Daha Eski
Bandırma'da puanlar paylaşıldı! Bandırma'da puanlar paylaşıldı! 19:04
Manisa'da kazanan çıkmadı! Manisa'da kazanan çıkmadı! 19:00
Twente sahasında kazandı! Twente sahasında kazandı! 18:00
Real Betis - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Real Betis - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 15:29
Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? 15:34
Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? 15:36