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Güneş: Keyifli bir maçtı

“Her şey bitmedi, ikinci maça daha iyi hazırlanmalıyız. İhmale gelecek bir takım değil”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Güneş: Keyifli bir maçtı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Neftçi Bakü maçı sonrası konuştu. Güneş, "Her şey daha bitmedi, ikinci maça iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. Yetenekli, teknik becerileri olan bir takım. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. İyi bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu arada tecrübeli teknik adam ülkemizde dün akşam yaşanan deprem için de "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
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