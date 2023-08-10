Ruslan atağı

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Ruslan Malinovskyi'i imza aşamasına getirdiği belirtildi. Fransız basınından Provence'in haberine göre Marsilya'da beklentilerin altında kalan Malinovskyi'nin Beşiktaş'a transferinin bitmek üzere olduğu kaydedildi. Torino ve Beşiktaş arasında yaşanan transfer rekabetinde siyah beyazlı takımın öne çıktığı ifade edilirken anlaşmaya ilişkin rakamlar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Marsilya'yı Malinovskyi için 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla anlaşmaya ikna ettiği ifade edildi.

COLLEY: SENİ BEKLİYORUM DOSTUM!

Bu arada Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ruslan Malinovskyi'nin kum saati emojisiyle yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Omar Colley'den Malinovskyi'ye mesaj geldi. Colley, Malinovskyi'nin "Kum saati" emojili paylaşımının altına "Seni bekliyorum dostum" yazdı. Colley'in mesajı büyük beğeni aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği profile en uygun futbolculardan bir tanesi olan Malinovskyi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olmuştu.

55 KEZ MiLLi OLDU

Marsilya formasıyla 23 maça çıkan Ruslan Malinovskyi 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve 3 gole direkt katkı sağladı. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın da oyuncusu olan yıldız futbolcu, 55 maça çıkarken 7 gol ve 7 asiste imza attı. Malinovskyi, profesyonel kulüp kariyerinde en çok (143) formasını giyerken, İtalyan ekibinde 30 gol ve 28 asistlik bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki 10 numara, Genk formasıyla da 135 maçta 30 gol attı, 32 de gol pası verdi.