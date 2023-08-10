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NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Azerbaycan deplasmanından farklı galibiyet alarak dönmek istiyor. Arthur Masuaku, Ghezzal, Cenk Tosun maçta süre alamayacak. Ante Rebic ise forma şansı verilmesi halinde maçta süre alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:00
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

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