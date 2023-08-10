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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da hedef galibiyet! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Neftçi Bakü’ye konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Ghezzal, Cenk Tosun, Masuaku kadroda yok; Rebic ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da hedef galibiyet! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz deplasmanda alacağı galibiyetle önümüzdeki hafta evinde oynayacağı müsabakaya avantajlı çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Ghezzal ile Cenk Tosun kadroya alınmadı. Bakü kafilesini dahil edilen yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

NEFTÇİ BAKÜ: Brkic, Tamas, Buludov, Matias, Saief, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Jaber, Aliev, Lebon

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

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