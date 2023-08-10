Beşiktaş'ın golcüsü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı. Sport 24'ün haberine göre, S. Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Aboubakar için S. Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'a 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2 sene daha devam ediyor.
Beşiktaş'ın golcüsü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı. Sport 24'ün haberine göre, S. Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Aboubakar için S. Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'a 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2 sene daha devam ediyor.