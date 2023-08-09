Nino Feyenoord’a

Geçen sezon F.Bahçe'nin bu sene de Beşiktaş'ın gündemine gelen Nino, Feyenoord yolcusu. Hollanda'dan 1908 NL radyosuna göre Nino, Feyenoord'un bu transfer dönemi için en büyük hedefi. Hollandalı ekip stoperi Lutsharel Geertruida'yı, Leipzig'e verdi. Feyenoord'un Fluminense'nin kaptanını, ayrılışını önümüzdeki günlerde resmileştireceğini iddia etti.
Geçen sezon F.Bahçe'nin bu sene de Beşiktaş'ın gündemine gelen Nino, Feyenoord yolcusu. Hollanda'dan 1908 NL radyosuna göre Nino, Feyenoord'un bu transfer dönemi için en büyük hedefi. Hollandalı ekip stoperi Lutsharel Geertruida'yı, Leipzig'e verdi. Feyenoord'un Fluminense'nin kaptanını, ayrılışını önümüzdeki günlerde resmileştireceğini iddia etti.