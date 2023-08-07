Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklamaları geldi. Güneş'in özellikle Chamberlain ve Talisca sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:35
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor.

Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor.

Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi.

"ALEX-OXLADE CHAMBERLAİN 24 SAATE GELİYOR MU?"

Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var.

Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar.

"TALISCA İLE KONUŞTUM"

Talisca ile konuştum, Beşiktaş'ı özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama maliyeti ne olacak?

Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey.

Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız.

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