Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 00:36
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarına, basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! "Bu iki isim ligi yeniden..."
'Kemalci' Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' bombardımanı: "CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil"
Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar!
Mete Gazoz dünya şampiyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cenk artık gün sayıyor
Necip’te sıkıntı yok
METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! 00:34
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı 00:31
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! 00:30
Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor 00:28
Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı 21:58
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı 20:32
Daha Eski
Community Shield Arsenal'in! Community Shield Arsenal'in! 20:15
F.Bahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu 18:50
Mete Gazoz dünya şampiyonu! Mete Gazoz dünya şampiyonu! 17:02
Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! 16:58
4x400 Bayrak takımımız dünya şampiyonu! 4x400 Bayrak takımımız dünya şampiyonu! 16:54
Mete Gazoz finalde! Mete Gazoz finalde! 16:38