Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarına, basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.