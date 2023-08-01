Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Macar kanat! Alman ekibinden kiralanacak

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Macar kanat! Alman ekibinden kiralanacak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Freiburg’dan Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi gözüne kestirdi. Transferde vites artıran siyah-beyazlı yönetim, takımından ayrılmak isteyen ve ilk temasa olumlu dönüş yapan 26 yaşındaki yıldız için kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Macar kanat! Alman ekibinden kiralanacak

Sol kanada Rebic takviyesini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı. Bu bölge için Milan'dan Messias'ı gündemine alan ancak görüşmelerde şu anda ciddi mesafe kat edemeyen siyah-beyazlılar, Freiburg'dan Roland Sallai'yi de listeye dahil etti.

Sabah'ın haberine göre; Macar oyuncunun şartları hakkında bilgi alan yönetimin, kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bundesliga ekibine 2018 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle APOEL Nikosia'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi istediği kaydedildi.

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