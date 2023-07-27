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TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Japhet Tanganga için Beşiktaş'a şartlı evet!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş stoper transferi için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Tottenham'ın savunmacısı Japhet Tanganga için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılara İngiliz ekibinden yanıt geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 16:12
TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

Romain Saiss'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

Siyah-beyazlılar Japhet Tanganga'daki ısrarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

Beşiktaş yönetimin, Tottenham ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz savunmacının kiralanması için teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

İngilizler ise zorunlu satın alma opsiyon şartı koştu.

TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

Express'te yer alan habere göre Tottenham, Tanganga'yı Beşiktaş'a gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla göndermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Beşiktaş'a şartlı evet

1.84 boyundaki oyuncunun da siyah beyazlı kulübe sıcak bakabileceği yazıldı.

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