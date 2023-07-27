TRANSFER HABERİ - Tottenham'dan Japhet Tanganga için Beşiktaş'a şartlı evet!

Romain Saiss'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor.
Romain Saiss'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar Japhet Tanganga'daki ısrarını sürdürüyor.
Romain Saiss'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar Japhet Tanganga'daki ısrarını sürdürüyor.
İngilizler ise zorunlu satın alma opsiyon şartı koştu.
Express'te yer alan habere göre Tottenham, Tanganga'yı Beşiktaş'a gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla göndermek istiyor.
1.84 boyundaki oyuncunun da siyah beyazlı kulübe sıcak bakabileceği yazıldı.
24 yaşındaki Japhet Tanganga geçtiğimiz sezon Tottenham'da yalnızca 7 maçta forma şansı bulabildi.