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Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK Tirana maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek ekiplerden biri olan Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kritik maçta galibiyet almak ve iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK Tirana maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:21 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40
Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK Tirana maçı canlı izle

Beşiktaş - Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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