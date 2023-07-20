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Gedson Fernandes'ten Lazio iddialarına yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, A Spor'un sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, adının Lazio ile anılmasına da yanıt verdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 17:06 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 17:54
Gedson Fernandes'ten Lazio iddialarına yanıt!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, A Spor'un sorularını yanıtladı.

GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İlk resmi maça kadar hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacağız. Türkiye'ye gelmemle alakalı aslında karışık bir konu ama benim mutlu olmam asıl mesele...

Benim için kişisel olarak, bir mevkimin favori olması durumu yok. Hocamın ne istediği, takımın ihtiyacının ne olduğu önemli benim için. Defansif ya da ofansif olarak ayırmadan, yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şu anda da Beşiktaş'ta mutluyum.

Aslında Süper Lig hakkında konuşmak çok zor ve çok iyi oyuncular var. Bu senenin çok zor olacağını ve mücadelenin üst seviyede olacağına inanıyorum.

Gedson, Lazio'nun ilgisi olduğu ve transfer olup olmayacağına ilişkin soruya, "Şu an için odağım Beşiktaş. Gelecek neler getirir bilemeyiz. Bildiğim tek şey burada mutlu olduğum" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın takıma çok pozitif bir etkisi var. Ben sadece bir hoca olarak bakmıyorum kendisine ve tecrübelerini bize aktaracağını düşünüyorum.

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