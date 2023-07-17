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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. İdmana kasığındaki ağrı sebebiyle kaleci Ersin Destanoğlu katılmadı. Antrenmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti. İşte detaylar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:29
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. İdmana kasığındaki ağrı sebebiyle kaleci Ersin Destanoğlu katılmadı. Antrenmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Ardından top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı noktaladı. Sabah antrenmanına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu ise kasığındaki ağrı sebebiyle idmana katılmadı. Siyah-beyazlıların Boşnak futbolcusu Ajdin Hasic ise çift kale maçta yer almayarak antrenör eşliğinde çalıştı.

EMRE KOCADAĞ KAMPA KATILDI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. Emre Kocadağ, bugün akşam yapılan antrenmanını sahada takip etti. Kocadağ, idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile mini bir toplantı yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın Mizokoveds ile yapacağı hazırlık maçı ile devam ettirecek.

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