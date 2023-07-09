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Beşiktaş'ın Almanya kampı kadrosunda Romain Saiss yer almadı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan Beşiktaş, bu ülkeye gitti. Siyah-beyazlıların kafilesinde, adı transfer dedikodularına karışan Romain Saiss yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 16:37
Beşiktaş'ın Almanya kampı kadrosunda Romain Saiss yer almadı

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, Almanya'daki ikinci etap çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg şehrine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Salzburg'a ulaşan siyah-beyazlı ekibi havalimanında gurbetçi Beşiktaş taraftarları karşıladı. Beşiktaşlı oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirip imza alan siyah-beyazlı taraftarların, teknik direktör Şenol Güneş'e gösterdikleri ilgi dikkati çekti.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra karayoluyla Almanya'nın Grassau bölgesine hareket etti.

Beşiktaş'ın kamp kafilesinde tedavileri devam eden Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Romain Saiss bulunmazken, yeni transfer Emrecan Bulut ve geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda tamamlayan Ajdin Hasic, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Kartal Kayra Yılmaz yer aldı.

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