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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan piyango gibi transfer! Yerli statüsünde oynayacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova’nın yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov’un transferinde büyük aşamak kaydetti.Kazak oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde oyuncuyu Süper Lig’de yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan piyango gibi transfer! Yerli statüsünde oynayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmak için kulübü CSKA Moskova ile bir süredir temaslarda bulunuyordu. Siyah-beyazlılar, transferi bitirme noktasına gelirken, futbolcunun maliyetiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın, Moskova temsilcisiyle 6 milyon Euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Zaynutdinov ile de 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, 25 yaşındaki futbolcunun da kontrat süresine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi yaptığı talimat değişikliği sonrasında Kazak oyuncu, yeni sezonda Türk statüsünde forma giyebilecek.

CSKA'NIN JOKERİ

2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kazak oyuncu orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. Daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarında top koşturan 1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.

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