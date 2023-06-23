TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için 3.5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.
Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için 3.5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.
Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Muleka'yı elden çıkarmak istiyor.
Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Romain Saiss'e de Fransa'nın dev kulübü Marsilya talip oldu.
Siyah-Beyazlılar, Saiss için 4 milyon euro istiyor.
Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Siyah-Beyazlı formayla 26 maça çıktı.
Bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşarken 1 de gol pası verdi.