Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Yeni sezon hazırlık kampına transferlerini yetiştirmek isteyen Beşiktaş'ta vedalar yaşanabilir. Siyah beyazlıların 2 yıldızı için sürpriz teklif geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için 3.5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın ise 4.5 milyon euro istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Muleka'yı elden çıkarmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Romain Saiss'e de Fransa'nın dev kulübü Marsilya talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip çıktı! İşte kasaya girecek rakam

L'Euipe Gazetesi'nin haberine göre Marsilya, Faslı stoper için Beşiktaş'a 2.5 milyon euro teklif etti.

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