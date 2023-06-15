Orta sahaya Çek yıldız

Siyah beyazlılarhem teknikdirektör Şenol Güneş'inraporu hem descout ekibnin önerileridoğrultusuna oyuncuarayışlarını sürdürüyor.Geleceği yatırımyapmayı da planlayanBeşiktaş'ın gündemindeiki genç futbolcuyer alıyor. Çekya 21yaş milli takımı oyuncusuFilip Kaloc'ın Beşiktaş'ınlistesinde yeraldığı öğrenildi.Merkez orta sahapozisyonun oynayanKaloc, BanikOstrava takımındaforma giyiyor.Oyuncu ile RapidWien'in de ilgilendiğiifade edilirken,23 yaşındakioyuncununÇek ekibi ile2026 yılına kadarsözleşmesi bulunuyor.