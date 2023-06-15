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Orta sahaya Çek yıldız

Beşiktaş, 21 yaşındaki Filip Kaloc’u listeye dahil etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Orta sahaya Çek yıldız
Siyah beyazlılar hem teknik direktör Şenol Güneş'in raporu hem de scout ekibnin önerileri doğrultusuna oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Geleceği yatırım yapmayı da planlayan Beşiktaş'ın gündeminde iki genç futbolcu yer alıyor. Çekya 21 yaş milli takımı oyuncusu Filip Kaloc'ın Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenildi. Merkez orta saha pozisyonun oynayan Kaloc, Banik Ostrava takımında forma giyiyor. Oyuncu ile Rapid Wien'in de ilgilendiği ifade edilirken, 23 yaşındaki oyuncunun Çek ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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