Thom Haye sürprizi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Hollanda basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Voetbal International'da yayımlanan habere göre Beşiktaş; Hollanda Eredivisie'nin köklü takımlarından Heerenveen'de forma giyen Thom Haye'yi renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlı kulübü temsilen bir heyet, Pazar akşamı oynanan Twente-Heerenven karşılaşmasını tribünden takip etti ve 28 yaşındaki ön libero oyuncusunu gözlemledi. Fransız ekibi Toulouse'un da ilgilendiği belirtilen Thom Haye, kısa bir süre önce verdiği röportajda kariyerinde yeni bir sayfa açma arzusunda olduğunu belirtmişti. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon Euro. Asıl mevkii ön libero olan Thom Haye, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor.