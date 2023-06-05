Nathan Redmond da ivme kazandı

Redmond da Güneş'in göreve gelmesiyle ivme kazanan oyuncular arasında. Güneş'ten önce gol sevinci yaşayamayan Redmond, sonrasında golleriyle katkı sağladı. Ligde ilk golünü 20. haftadaki Kayseri deplasmanında atan Redmond, daha sonra İstanbulspor, F.Bahçe ve Giresun maçlarında üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncu son golünü de Ümraniye deplasmanında atıp 5 gole ulaştı.
Redmond da Güneş'in göreve gelmesiyle ivme kazanan oyuncular arasında. Güneş'ten önce gol sevinci yaşayamayan Redmond, sonrasında golleriyle katkı sağladı. Ligde ilk golünü 20. haftadaki Kayseri deplasmanında atan Redmond, daha sonra İstanbulspor, F.Bahçe ve Giresun maçlarında üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncu son golünü de Ümraniye deplasmanında atıp 5 gole ulaştı.