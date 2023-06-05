Haberler Beşiktaş Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 21:29
Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Aslan'ın Devler Ligi yolu...
SON DAKİKA: Kanto Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’ndan acı haber! 82 yaşında vefat etti! 3 gün önceki konuşmaları ortaya çıktı
Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası
İstanbul'da kritik görüşme! Arda için geliyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Ceylan Hilal Kocakara'yı transfer etti!
Kartal'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Haziran)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Hamsik'e teşekkür plaketi! Trabzonspor'dan Hamsik'e teşekkür plaketi! 21:31
Kartal'ın Konyaspor mesaisi başladı! Kartal'ın Konyaspor mesaisi başladı! 21:29
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi! 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi! 21:21
Play-off finalinin hakemi belli oldu! Play-off finalinin hakemi belli oldu! 21:19
Tielemans'tan G.Saray'a müjde! Tielemans'tan G.Saray'a müjde! 21:08
Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray paylaşımı! Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray paylaşımı! 20:45
Daha Eski
Bernard Mensah takımdan ayrıldı! Bernard Mensah takımdan ayrıldı! 20:33
F.Bahçe-Başakşehir finalinin hakemi açıklandı! F.Bahçe-Başakşehir finalinin hakemi açıklandı! 20:30
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Buruk'un gözdesi imzaya 20:12
Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul açıklaması! Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul açıklaması! 19:44
Kayserispor'da yaprak dökümü! Yıldız oyuncu veda etti Kayserispor'da yaprak dökümü! Yıldız oyuncu veda etti 19:06
İstanbul'da kritik görüşme! Arda için geliyorlar İstanbul'da kritik görüşme! Arda için geliyorlar 18:53