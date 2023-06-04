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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Siyah-beyazlılar, bir süre önce gündemine aldığı Roberto Pereyra'yı pahalı buldu ve transferinden vazgeçti. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 16:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Beşiktaş, gelecek sezon takımı güçlendirmek için çalışmalar yaparken, 4 koldan en iyi faydamaliyet verimi alacağı ismi bulmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Sabah'ta yer alan habere göre Kartal'ın, gündemine gelen orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın maliyeti fazla bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Oyuncunun menajeri Pastorello, Türkiye'ye Stefan de Vrij ile ilgili olarak F.Bahçe ve G.Saray özelinde görüşmeler yapmak için gelirken Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Ancak gündem Vrij olmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Arjantinli hakkında bilgi aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Oyuncunun 3 milyon euro yıllık ücret talebi olduğu söylenince rakam çok fazla bulundu. Pereyra ismi gündemden düştü.

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