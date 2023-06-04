BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Pereyra'yı pahalı buldu! Vazgeçti

Beşiktaş, gelecek sezon takımı güçlendirmek için çalışmalar yaparken, 4 koldan en iyi faydamaliyet verimi alacağı ismi bulmaya çalışıyor.
Beşiktaş, gelecek sezon takımı güçlendirmek için çalışmalar yaparken, 4 koldan en iyi faydamaliyet verimi alacağı ismi bulmaya çalışıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Kartal'ın, gündemine gelen orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın maliyeti fazla bulundu.
Oyuncunun menajeri Pastorello, Türkiye'ye Stefan de Vrij ile ilgili olarak F.Bahçe ve G.Saray özelinde görüşmeler yapmak için gelirken Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Ancak gündem Vrij olmadı.
Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Arjantinli hakkında bilgi aldı.
Oyuncunun 3 milyon euro yıllık ücret talebi olduğu söylenince rakam çok fazla bulundu. Pereyra ismi gündemden düştü.