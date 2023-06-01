İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rotası İstanbul

Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu ve Kondogbia'nın yeni durağının 2023-24 sezonunda Beşiktaş olmasının beklendiğini yazdı.