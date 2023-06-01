İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rotası İstanbul

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.
Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor.
MAAŞI ÇÖZERSEK TRANSFERDE SORUN KALMAZ
Siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor.
İspanyol ekibinden 4 milyon Euro kazanan futbolcunun, kalan bir yıllık kontratının yarısının biraz üzerinde teklif götüren yönetim, ilk temasa olumlu dönüş yapan Kondogbia ile de pazarlık halinde.
Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.