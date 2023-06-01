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İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rotası İstanbul

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, orta saha transferi için kolları sıvadı. Çizme basını Kartal'ın peşinde koştuğu yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.

İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor.

İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu ve Kondogbia'nın yeni durağının 2023-24 sezonunda Beşiktaş olmasının beklendiğini yazdı.

İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

MAAŞI ÇÖZERSEK TRANSFERDE SORUN KALMAZ

Siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor.

İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

İspanyol ekibinden 4 milyon Euro kazanan futbolcunun, kalan bir yıllık kontratının yarısının biraz üzerinde teklif götüren yönetim, ilk temasa olumlu dönüş yapan Kondogbia ile de pazarlık halinde.

İtalyanlardan Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi: Rota İstanbul

Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.

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