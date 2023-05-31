Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:40
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika: Taraftar Kadıköy'de isyan etti! Fenerbahçe formasıyla sokaklarda Galatasaray bayrağı açtılar..
Şampiyonluk kutlamasında dehşet anları! Otomobiliyle taraftarların arasına daldı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Terim'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi...
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta?
Transfer ciddiye bindi! İşte Kartal'ın Rugani teklifi
YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar... G.Saray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar... 15:19
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 14:58
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 14:44
Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! 14:34
Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı 14:26
Brentford'dan kaleye takviye! Brentford'dan kaleye takviye! 14:23
Daha Eski
G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! 14:18
Benzema R. Madrid'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Benzema R. Madrid'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 13:30
Almanya - Fransa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek Almanya - Fransa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek 13:21
Kazımcan piyangosu! 2 milyon TL... Kazımcan piyangosu! 2 milyon TL... 13:20
Okan Buruk tarih yazıyor! Okan Buruk tarih yazıyor! 13:16
Son haftanın maç programı açıklandı! Son haftanın maç programı açıklandı! 13:05