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Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş, ligde 36. haftayı bay geçecek. Siyah-beyazlıların son durumunu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, yönetime seslenerek 3 ismin takımda kalmasını istedi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 07:33
Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'TA KALSINLAR

Süper Lig'de sona geliyoruz. G.Saray, A.Gücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Son 12 maçında 11 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş en iyi ihtimalle 2. olacak. Tabii ki deprem felaketinden sonra TFF'nin aldığı kararlar ligin kaderine etki etti. Beşiktaş en zorlu maçları kazanarak sevenlerini mutlu ediyor. Ama gerçek olan bir şey var ki; siyah-beyazlılar için zorlu süreç asıl şimdi başlıyor. Yönetim, bir yandan yeni sezon transferleri için yoğun bir çalışma yaparken, diğer yandan da form düzeyi üst seviyeye ulaşmış yıldızları takımda tutmaya çalışacak.

Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

ÜÇ YILDIZI BIRAKMAYIN

Sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak olan Redmond'un adı birçok Premier Lig ekibiyle anılıyor. İngiltere'den istenen Redmond'un takımda kalması Beşiktaş için harika olur. Yönetimin İngiliz yıldızla sözleşme yenilemek için büyük uğraş verdiğini biliyorum.

Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

Keza İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Gedson Fernandes'in de kafası bir hayli karışmış durumda olduğunu duyuyorum. Gedson'un olası transferinde Beşiktaş ve Benfica bonservis bedelini paylaşacaklar. Beşiktaş'ın bu transferde beklentisinin en azından 10 milyon euro olduğunu göz önünde bulundursak, bu oyuncu için Avrupa kulüpleri 20 milyon euro rakamına çıkarlar mı, doğrusu bilemiyorum. Gedson'un önünde daha çok yol var. Bence Beşiktaş'ta kalması onun için de en doğru karar olur.

Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Saiss'in, Nottingham Forest'e imzası, ara transferin son gününde son anda evraklar yetişmediği için gerçekleşmemişti. İyi ki de yetişmemiş! Saiss bu sezon hem Beşiktaş'ta hem de Fas Milli Takımı'nda müthiş bir form düzeyini yakaladı. Onu bu sezon sonunda isteyecek birçok Avrupa kulübü de olacak. Saiss'in tecrübesi, savunmayı toparlayışı ve duran toplarda gol arayışlarını göz önünde bulundursak, 'mutlaka kalmalı' görüşünde oyumu kullanırım.

Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

EN İYİ TRANSFER OLU

Ben üç yıldızın da kalmasından yanayım. Ancak kulübün finansal durumunu göz önünde bulundurmamız gerekebilir. Kalırlarsa, Beşiktaş gelecek sezonun en büyük şampiyonluk adayı olur. Giden olursa da genç, yetenekli ve ilerleyen dönemde Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak oyuncular transfer edilmeli. Beşiktaş'ın şampiyonluk kazandığı sezonda harikalar yaratan Ghezzal, son iki sezonda istenilen performansı gösteremiyor. Son yaşadığı sakatlık bu sezonu aldı götürdü. Ama iyi bir Ghezzal yılın transferi olur.

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