Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

Keza İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Gedson Fernandes'in de kafası bir hayli karışmış durumda olduğunu duyuyorum. Gedson'un olası transferinde Beşiktaş ve Benfica bonservis bedelini paylaşacaklar. Beşiktaş'ın bu transferde beklentisinin en azından 10 milyon euro olduğunu göz önünde bulundursak, bu oyuncu için Avrupa kulüpleri 20 milyon euro rakamına çıkarlar mı, doğrusu bilemiyorum. Gedson'un önünde daha çok yol var. Bence Beşiktaş'ta kalması onun için de en doğru karar olur.