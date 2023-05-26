Sinan Vardar Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'TA KALSINLAR
Süper Lig'de sona geliyoruz. G.Saray, A.Gücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Son 12 maçında 11 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş en iyi ihtimalle 2. olacak. Tabii ki deprem felaketinden sonra TFF'nin aldığı kararlar ligin kaderine etki etti. Beşiktaş en zorlu maçları kazanarak sevenlerini mutlu ediyor. Ama gerçek olan bir şey var ki; siyah-beyazlılar için zorlu süreç asıl şimdi başlıyor. Yönetim, bir yandan yeni sezon transferleri için yoğun bir çalışma yaparken, diğer yandan da form düzeyi üst seviyeye ulaşmış yıldızları takımda tutmaya çalışacak.