Colley yalnız bırakacak

Beşiktaş savunmasında görev yapan Omar Colley, 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 9'uncu maçında 4'üncü kez sararan Gambiyalı stoper, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bıracak. Öte yandan Colley, Beşiktaş'ın yediği golde hatayı yapan isimdi. Kullanılan taç atışında topa istediği gibi dokunamayarak sektirdi. Ondan gelen topta Belhanda, ceza alanı içinde gelişine sert vurarak takımını öne geçirdi.
Beşiktaş savunmasında görev yapan Omar Colley, 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 9'uncu maçında 4'üncü kez sararan Gambiyalı stoper, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bıracak. Öte yandan Colley, Beşiktaş'ın yediği golde hatayı yapan isimdi. Kullanılan taç atışında topa istediği gibi dokunamayarak sektirdi. Ondan gelen topta Belhanda, ceza alanı içinde gelişine sert vurarak takımını öne geçirdi.