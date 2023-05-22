Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, Sabah'ta yer alan habere göre ayrılığa daha yakın.
Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, Sabah'ta yer alan habere göre ayrılığa daha yakın.
29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor.
Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor.
Ancak mevcut durumda Redmond'ın kalmaya değil ayrılığa daha yakın olduğu konuşulmaya başlandı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Redmond, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.