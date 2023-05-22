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Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'ın, siyah-beyazlılarla ayrılığa yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:58
Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, Sabah'ta yer alan habere göre ayrılığa daha yakın.

Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor.

Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Ancak mevcut durumda Redmond'ın kalmaya değil ayrılığa daha yakın olduğu konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş'a Redmond'dan kötü haber! Ayrılık yakın

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Redmond, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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