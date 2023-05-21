Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİNCİLİK MUCİZE DEĞİL

Üst üste galibiyetlerle yükselişini sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor. Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini kaybetmiş değil. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve G.Saray karşılaşmalarında puan kaybetmesini bekleyecek.

KARTALLAR 4 EKSİKLE UÇTU

Siyah-beyazlılarda Adana deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç ile tedavisi süren Ghezzal götürülmedi. Bu isimlerin dışında Atiba Hutchinson ile uzun süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kevin N'Koudou da kafilede yer almadı.

KALİTELİ FUTBOL

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, "Futbolda her türlü sonuç var. Ancak ben sıralamaya bakmıyorum. Tek isteğim kaliteli futbol ve istediğim oyunu sahaya yansıtmanız" ifadelerini kullandı.

38'İNCİ RANDEVU

Beşıktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak. Geride kalan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlılar, 8'ini ise Güney temsilcisi kazandı; 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Demirspor ise 32 gol kaydetti.

YENİLGİYİ UNUTTU

Beşiktaş, bu akşamki rakibi Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

EVDE 'DEMİR' GİBİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Adana ekibine karşı deplasmanda oynadığı 18 maçın 6'sını kazanırken, evsahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.