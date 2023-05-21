ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, ikinciliğe oynayan Beşiktaş ile karşılaşacak. Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun forma giymeyeği karşılaşmada mutlak 3 puan için yarışacak olan takımların mücadelesi, Mustafa Kürşad Filiz'in düdüğüyle başlayacak. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKACAK

Son 5 maçta 5 galibiyet alarak (İkisi hükmen) zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

KART SINIRINDA 4 OYUNCU VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 37'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

İKİNCİLİK MUCİZE DEĞİL

Üst üste galibiyetlerle yükselişini sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor. Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini kaybetmiş değil. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve G.Saray karşılaşmalarında puan kaybetmesini bekleyecek.