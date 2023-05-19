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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Fransa'da Troyes forması giyen Rominigue Kouame oldu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Malili oyuncunun transferi için teknik ekibin onayını bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Takvim'in haberine göre; Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

GÖZLER GÜNEŞ'IN ONAYINDA
Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.

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