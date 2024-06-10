Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı 11 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.