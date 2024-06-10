Haberler Magazin BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 11 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 09:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg: 149,50 TL
Süzme Yoğurt Sek 400 g: 39 TL
Piliç Salam Banvit 1000 g: 49,50 TL
Piliç Jumbo Sosis Banvit 330 g: 45 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Crop Tayt Takım Kadın: 275 TL
Sütyen Kadın: 155 TL
Bebek Bezi 82'li Maxi - 58'li Junior - 46'lı X Large: 209 TL
İnce Askılı Atlet Elite Life Kadın: 59 TL
Dizüstü Boxer Kadın Elite Life: 59 TL
Islak Havlu Ivory 3x50'li: 45 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş 5 L: 135 TL
Toz Deterjan Omo Active 9 kg: 329 TL
Kağıt Havlu Queen Bambu 16'lı: 139 TL
Tuvalet Kağıdı Queen Bambu 40^lı: 215 TL
Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Domestos 5 L: 142,50 TL

Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray...
G.Saray'dan Davinson kararı! 25 milyon Euro...
DİĞER
Hülya Koçyiğit: Rabia filminde 3 gün gözlerimi kaybettim! Usta sanatçı Hülya Koçyiğit başından geçen olayı anlattı!
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD'den! Filistinli gibi sızmışlar
G.Saray'dan İspanyol yıldıza kanca!
F.Bahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
'Bugün'e dikkat! Romantizm ve gerilim bir arada... ❗❕10 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları
TDK Güncel Türkçe Sözlük'te hangi ifadenin tanımı yoktur?
Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 10 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
Deprem mi oldu son dakika 10 Haziran
İstanbul namaz vakitleri (10 Haziran Pazartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Müldür'e İtalya'dan kanca! Mert Müldür'e İtalya'dan kanca! 09:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Haziran bugün kimin maçı var? 08:14
Gürcistan Karadağ'ı yendi Gürcistan Karadağ'ı yendi 00:41
TFF ve kulüplerden kutlama mesajları TFF ve kulüplerden kutlama mesajları 00:39
Tuğba Danışmaz’dan rekor kota ve gümüş madalya Tuğba Danışmaz’dan rekor kota ve gümüş madalya 00:17
Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! 23:54
Daha Eski
Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! 23:54
Kanada'da zafer Verstappen'in! Kanada'da zafer Verstappen'in! 23:40
Kanada'da zafer Verstappen'in! Kanada'da zafer Verstappen'in! 23:40
Ampute Milli Futbol Takımı yurda döndü Ampute Milli Futbol Takımı yurda döndü 23:18
Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray... Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray... 23:09
Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! 23:08