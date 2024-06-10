BİM AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg: 149,50 TL
Süzme Yoğurt Sek 400 g: 39 TL
Piliç Salam Banvit 1000 g: 49,50 TL
Piliç Jumbo Sosis Banvit 330 g: 45 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg: 149,50 TL
Crop Tayt Takım Kadın: 275 TL
Sütyen Kadın: 155 TL
Bebek Bezi 82'li Maxi - 58'li Junior - 46'lı X Large: 209 TL
İnce Askılı Atlet Elite Life Kadın: 59 TL
Dizüstü Boxer Kadın Elite Life: 59 TL
Islak Havlu Ivory 3x50'li: 45 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş 5 L: 135 TL
Toz Deterjan Omo Active 9 kg: 329 TL
Kağıt Havlu Queen Bambu 16'lı: 139 TL
Tuvalet Kağıdı Queen Bambu 40^lı: 215 TL
Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı Domestos 5 L: 142,50 TL
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