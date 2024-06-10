Haberler Haberler EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı

EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı

Emeklilere Kurban Bayramı için verilecek ikramiye ödemeleri başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen ikramiyeler, 10 Haziran Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli maaşı alanların yanı sıra SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri, aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara da ödenecek olan bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 09:39
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EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı

EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | 16 milyon emeklinin beklediği Kurban Bayramı için verilecek ikramiyeler, 10 Haziran Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez emeklilere verilen bayram ikramiyesi hakkında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medyada "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz." açıklaması yaptı. İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı...

4A EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de kontrol edilebilir.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli ikramiyeleri üç bin lira olarak hesaplara geçecek. İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.

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