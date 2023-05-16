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Mesut Arda uğurlandı

Beşiktaş'In önceki gün vefat eden en eski üyelerinden biri olan Mesut Arda son yolculuğuna uğurlandı. Vodafone Park’ta yapılan törene katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaşlılık nedir diye iyi bilen, Beşiktaşlılık değerlerini en iyi sergileyen çok değerli büyüklerimizden birini burada büyük bir üzüntüyle yolcu ediyoruz. Ailesine başsağlığı diliyorum. Beşiktaşımızın başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Mesut Arda uğurlandı
Beşiktaş'In önceki gün vefat eden en eski üyelerinden biri olan Mesut Arda son yolculuğuna uğurlandı. Vodafone Park'ta yapılan törene katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaşlılık nedir diye iyi bilen, Beşiktaşlılık değerlerini en iyi sergileyen çok değerli büyüklerimizden birini burada büyük bir üzüntüyle yolcu ediyoruz. Ailesine başsağlığı diliyorum. Beşiktaşımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
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