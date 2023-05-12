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Ismael Watford'a

İngiltere Championship ekiplerinden Watford’un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Kulübün idari direktörü Ben Manga, “Valerien Ismael gibi tecrübeli birini Watford’a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Sezona Beşiktaş’ta başlayan Valerien Ismael, Hatayspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Ismael Watford'a
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Kulübün idari direktörü Ben Manga, "Valerien Ismael gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, Hatayspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.
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