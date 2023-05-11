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TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Karar verildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayılan ve Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Alexandru Maxim'in siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşti. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:25
TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Karar verildi

Beşiktaş'ta, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in geleceği merak konusuydu. Yıldız isimde karar verildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Karar verildi

Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Karar verildi

32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor.

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