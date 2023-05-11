TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim Beşiktaş'ta kalacak mı? Karar verildi

Beşiktaş'ta, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in geleceği merak konusuydu. Yıldız isimde karar verildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in geleceği merak konusuydu. Yıldız isimde karar verildi. İşte ayrıntılar...
Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak.
32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor.
Beşiktaş yönetimi, Maxim için Gaziantep'in 2.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.
32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, siyah-beyazlı formayla 9 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.