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En iyisi Gomez

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun eski partneri Mario Gomez için, “Birlikte oynadığım en iyi forvet Gomez. Ondan çok şey öğrendim” yorumunu yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
En iyisi Gomez

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Mario Gomez ile milli futbolcu Cenk Tosun, GoTürkiye Youtube kanalında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ve turnuvada geçmişe yönelik anılarıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi. İki tecrübeli forvet de birbirlerinden övgü dolu sözlerle bahsederken Cenk Tosun, "Yanımda diye söylemiyorum, benim birlikte oynadığım en iyi forvet Mario Gomez. Ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı. Milli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte oynadığı en iyi oyuncunun ise Quaresma olduğunu belirterek, "O çok yetenekliydi, muhteşem ortaları vardı. Gözleri kapalı bile orta yapabilirdi" yorumunu yaptı. Cenk şöyle devam etti: "Kendi ülkem olduğu için söylemiyorum bana göre dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'a gelecek futbolseverlere şehre erken gelmelerini, buradaki geleneksel yemekleri tatmalarını isterim."


YEDEK FORVET İÇİN 17 GOL ÇOK FAZLA!


İki başarılı forvetin buluşmasına kendilerine yöneltilen, "Beşiktaş'ta beraber oynadınız, şampiyon oldunuz ve 46 gol (29 gol Gomez, 17 gol Cenk) attınız" sorusuna Cenk Tosun, "Çoğunu Mario attı" yanıtını verirken, Alman forvet ise "17 gol, yedek forvet için çok fazla" ifadelerini kullandı.


RÖVEŞATA GOLÜM YOK


Gomez, kariyerinde hiç röveşata golü atmadığını itiraf etti. Alman forvet, "Ben küçükken çok denemişimdir röveşata golünü. 20 yıl futbol oynadım ve 1 tane bile röveşata golüm yoktur. Cenk'i bu özel golü için (Benfica'ya attığı) ayrıca kutluyorum" dedi. Türkiye ve İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahseden Gomez, "Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, en iyi sezonumdu." dedi


İSTANBUL'U 1 YILDA ANCAK GEZERSİNİZ


Gomez, "İstanbul en sevdiğim ilk 3 şehir arasında. Vodafone Arena'yı görmenizi tavsiye ederim. Boğazı görmenizi isterim. Türk yemeklerini mutlaka tatmalılar. Özellikle kahvaltısını çok seviyorum. İstanbul'u tamamen gezebilmeniz için 1 yılınızı harcamanız gerekiyor" yorumunu yaptı.


ATTIĞIM O GOLÜ 500 KERE İZLEDİM


Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı ve 'Sezonun golü' seçilen gol için, "O gece uyuyamamıştım. Golü yatağımda 500 kez izlemişimdir. Nasıl olduğuna inanamamıştım. Devre arasına 3-0 girmiştik, ikinci yarıda müthiş bir motivasyonla çıktık. Gol de o geri dönüş için bir aracı oldu" dedi.

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