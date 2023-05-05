Haberler Beşiktaş Başkan Çebi konuşuyor

Başkan Çebi konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yaşananlarla ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulunacak. Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere saat 11.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Başkan Çebi konuşuyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yaşananlarla ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulunacak. Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere saat 11.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Obada bu yaz düğün var! Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan ile Çağrı Şensoy evlilik yolunda ilk adımı attı!
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38