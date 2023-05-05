Başkan Çebi konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yaşananlarla ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulunacak. Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere saat 11.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yaşananlarla ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulunacak. Kulüpten dün yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere saat 11.30'da Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.