Haberler Beşiktaş 10 maçtır kaybetmiyor

10 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini 23. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 haftada biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Bu süreçte Beşiktaş, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
10 maçtır kaybetmiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini 23. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 haftada biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Bu süreçte Beşiktaş, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.
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