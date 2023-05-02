10 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini 23. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 haftada biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Bu süreçte Beşiktaş, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini 23. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 haftada biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti. Bu süreçte Beşiktaş, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.